حرصًا على سلامة المارة.. إزالة الكثبان الرملية عن الطريق العامة في بدر

انطلقت في بدر، عملية إزالة ومسح الكثبان الرملية من الطرق العامة والرئيسة، بتعليمات من مساعد الشؤون الأمنية باطن الجبل، العقيد المختار ابوصاع.

توجيهات “بوصاع”؛ جاءت بضرورة البدء الفوري بإزالة الأتربة عن الطريق العامة الممتدة من بدر إلى مفترق، 28 كم شرق المنطقة، والتي تسبّبت، طيلة المدة الماضية، في حوادث مرورية مروّعة.

ويُعاني أهالي المنطقة من هذه الكثبان الرملية التي تعيق حركتهم عبر الطريق العامة، خاصةً في فترات المساء التي يصعب فيها تمييز هذه الكثبان.

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