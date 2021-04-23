المنقوش أمام النواب الإيطاليين: لابد من وضع حد للتدخل الأجنبي وسحب المرتزقة من ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تطالب “إيطاليا بدور أكبر في حل القضايا الحرجة التي تواجهها ليبيا”.

وشددت المنقوش خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بروما، الجمعة، ضرورة “وضع حد للتدخل الأجنبي وسحب المرتزقة” الموجودين في البلاد، الذين “يمثلون عقبة أمام تنفيذ خطة برلين”.

واستشهدت الوزيرة بـ”معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية التي تمتد لـ13 عامًا”، والتي تأمل بأن “تحظى بحياة طويلة”، مطالبة بـ”تعزيز وتحديث هذه المعاهدة القوية بطموح”، كذلك “بإضفاء بعد برلماني عليها، اعترافاً بالدور الأساسي للبرلمان الليبي في إنهاء الأزمة، بعلاقة تقوم على الاحترام المتبادل”.

وأعربت المنقوش عن “الامتنان” لإيطاليا، وقالت إنها اختبرت “عن كثب، الجدية الملموسة للحكومة الإيطالية في الاجتماعات التي عقدتها مع وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية”، مما “يظهر اهتمام إيطاليا وحرصها الخاص على دعم الأجندة الليبية”.

وأوضحت الوزيرة أن “هدف حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أمثلها هو بدء دبلوماسية معتدلة مع جميع دول العالم”.

واختتمت المنقوش مشددة على ضرورة “دعم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء التراب الليبي، ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وإدارة الملفات المركزية وتهيئة الأجواء للانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري”.