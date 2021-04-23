بلدية طبرق ترفض تغيير اسماء الشوارع باسماء أخرى

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رفض رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بفرض أية أسماء على الشوارع خاصة الرئيسة داخل مدينة طبرق، مشددًا على أن تسمية الشوارع من اختصاص البلدية.

وقال بوالخطابية، إن البلدية لن تسمح بفرض أي اسم على أي شارع في طبرق.

أتى ذلك على خلفية قيام عدد من أصحاب المحلات بإطلاق اسم شارع فينيسيا على أحد الشوارع الجديدة، وهو ما أثار غضب بلدية طبرق، التي أطلقت في السابق على الشارع اسم “عمر المختار”.

وقال بوالخطابية، “إن ما يسمى شارع فينيسيا هو شارع عمر المختار” .

وأضاف، “أصدرنا أكثر من قرار بتسمية عدد من الشوارع الرئيسية في طبرق منها شارع عمر المختار وشارع الشهيد عبدالفتاح يونس.”

وتابع، “سيتم إزالة الأسماء غير الصادرة من البلدية وسيستم إزالة اللافتات التي تحمل هذه الأسماء”.