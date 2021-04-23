إقبال كبير على أخذ لقاح “كورونا” في بلدية المرج

انطلقت في مدينة المرج، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس “كورونا”، تحت إشراف ورعاية الخدمات الصحية بأربع مراكز موزعة على البلدية، واستهدفت الحملة كبار السن من 70 عامًا فما فوق.

وانطلقت الحملة، باستعدادات جيدة، وإقبال موازٍ وجيدٍ من قبل المواطنين الراغبين في أخذ اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء.

وأقبلت فئة كبار السنّ وذويهم وأسرهم على المراكز المخصصة لأخذ اللقاح ببلدية المرج، وسط عمل دؤوب تقوم به الكوادر الطبية خلال شهر رمضان، في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأهل المرج وقاطنيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية