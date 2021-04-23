بوتين يتابع مع السيسي تطورات الأوضاع في ليبيا

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير باسم راضي، بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرق الاتصال إلى إلى التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة.

وناقش الاتصال أيضا، موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية.

كما تم التوافق- خلال الاتصال- حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية علي كافة المستويات، علي نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين، خاصةً في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.