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وُصول لقاحات “أسترازينيكا” إلى “بدر وتيجي” في باطن الجبل

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى باطن الجبل شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس “كورونا”.

وفور وصول لقاحات “أسترازينيكا” إلى “بدر وتيجي الصيعان”، والتي قدمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ سارع العاملون في مركز التطعيمات لتجهيز الصالات المخصّصة من أجل استقبال المواطنين، إذ قُسّمت إلى صالتيْن، إحداهما للانتظار قبل أخذ اللقاح، والأخرى للراحة بعد تلقيه، خصوصًا أن الحملة تستهدف، في مرحلتها الأولى، كبار السنّ.

ووفق القائمين على مركز بدر؛ فإن الحملة ستنطلق بداية من صباح غد السبت، وسيتم استقبال المواطنين وفق منظومة التسجيل المعدّة مسبقًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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