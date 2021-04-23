“يان كوبيش” يختتم زيارته إلى العاصمة السويسرية

اختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى العاصمة السويسرية بيرن، بحث فيها مع المسؤولين، آخر تطورات الملف الليبي، وإمكانية مساعدة السلطات الليبية على الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية جديدة.

كوبيش؛ التقى، في مستهل زيارته، وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، برفقة السفيرة مايا تيسافي، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناقش معه آخر التطورات في ليبيا والمنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية تكثيف الدعم للسلطة الجديدة؛ من أجل تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وحثّ جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، على منح الأولوية لإجراء الانتخابات المقبلة، وفق إطار قانوني وقاعدة دستورية.

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