ليبيا الان

“يان كوبيش” يختتم زيارته إلى العاصمة السويسرية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى العاصمة السويسرية بيرن، بحث فيها مع المسؤولين، آخر تطورات الملف الليبي، وإمكانية مساعدة السلطات الليبية على الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية جديدة.

كوبيش؛ التقى، في مستهل زيارته، وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، برفقة السفيرة مايا تيسافي، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناقش معه آخر التطورات في ليبيا والمنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية تكثيف الدعم للسلطة الجديدة؛ من أجل تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وحثّ جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، على منح الأولوية لإجراء الانتخابات المقبلة، وفق إطار قانوني وقاعدة دستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك