سعد بن شرادة: أفضل تحرك لإخراج المرتزقة هو توحيد المؤسسة العسكرية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة إن دعوات إخراج المرتزقة من ليبيا تقوم بها أطراف محلية ودولية.

وأكد بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا الملف ليس بيد الليبيين وحدهم فالمجتمع الدولي يرفع شعار إخراج المرتزقة، لكن بعض الدول التي دفعت بالمرتزقة تماطل في إخراجهم لأنها تقوم بمساومات بالخصوص.

وأضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري أن هذا الملف لم يحسم بين الدول التي نقلت المرتزقة والأخرى التي تسعى لإخراجهم، لافتاً إلى أن الشعب الليبي لا يستطيع إخراج المرتزقة في ظل الانقسام بين المؤسسات العسكرية وغياب الثقة بينهم.

وأشار بن شرادة إلى أن أفضل تحرك لإخراج المرتزقة هو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتشمل كل الليبيين، وهنا سيكون إخراج المرتزقة أسهل بكثير.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، رفض تواجد أي قوات أجنبية في ليبيا واستغلال أراضيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.