17 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات وتحذير من «كارثة»

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، محذرة من انتشار الوباء بشكل «غير مسبوق».

وقالت اللجنة في بيانها رقم «98»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن من بين الحالات الجديدة سبع في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، وعشر بالعزل المنزلي.

– خروج حالتين من مركز العزل بالواحات بعد شفائهما من كورونا

وحذرت من انتشار الوباء في الواحات بشكل «غير مسبوق» ينبئ بـ«كارثة» حال استمرار «استهتار» المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

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