الشباب والانتخابات.. ندوة إلكترونية بمشاركة المفوضية الليبية

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الخميس، في الندوة الإلكترونية حول الشباب والانتخابات، التي تنظمها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية (ArabEMBs) بتعاون وتنسيق مشترك مع الجمعية الأوربية لمسؤولي الانتخابات.

العرض الذي قدمه ممثلا المفوضية –عبدالعزيز الشريف من الإدارة العامة، ومحمود الكاديكي من مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي- جاء تحت عنوان (شباب ليبيا: شركاء في القرار السياسي، شركاء في بناء الوطن) وتناولا فيه تجربة مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، في إطار القانون والتشريعات الليبية، ونسبة الشباب في سجل الناخبين وقوائم المرشحين وأبرز برامج التوعية الانتخابية الموجهة للشباب إضافة إلى عرض الخطط المستقبلية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

كما شارك ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعرض حول معاناة الشباب في الدول النامية في الانتخابات، فيما استعرض ممثلو الإدارات الانتخابية في كل من تونس وفلسطين وموريتانيا تجارب بلدانهم من حيث مشاركة الشباب وأبرز التحديات والمعوقات التي تعترض مشاركتهم، وبحث أفضل السبل الكفيلة بإشراك جميع شرائح المجتمع لكي تحظى الانتخابات بالمهنية والمصداقية.