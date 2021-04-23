سيريني: الاستقرار الكامل في ليبيا يظل معقدًا بسبب الوجود المستمر للمرتزقة على الأرض

ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني أن سلطات بلادها ثبتت على مبدأ رفض منطق المواجهة المسلحة في ليبيا، وتتفق دائمًا على الحوار والعملية السياسية بين الليبيين.

سيريني وفي حدث خاص عن ليبيا أمس الخميس بتنظيم من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وفقًا لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية قالت: “تثبت الحقائق أننا على حق، ليبيا لم تعد دولة منقسمة وفي حالة حرب، بل دولة ذات حكومة موحدة وشرعية، الأولى منذ عام 2014، ملتزمة بعملية مصالحة وطنية ستتكلل بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والتي نتمنى أن تشكل لحظة حاسمة”.

وأضافت: “الاستقرار الكامل يظل معقدًا، كما يتضح من الوجود المستمر للمقاتلين والمرتزقة الأجانب على الأرض”.

ولفتت إلى أن زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي وتلك السابقة للوزير دي مايو ولقاءه الأخير أمس الخميس في روما مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، يؤكد اهتمام إيطاليا الاستراتيجي الذي سيتجسد في إعادة افتتاح القنصلية في بنغازي قريبًا، ومكتب لوكالة التجارة الإيطالية.

وتابعت نائبة وزير الخارجية حديثها بالقول: “كما أننا ملتزمون بالبدء في إنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك استئناف مشاريع المطارات لتسهيل الربط الجوي. كما نعتزم تعزيز التعاون الصحي والثقافي والجامعي، وكذلك في مجال الشؤون الدفاعية سنواصل التعاون مع السلطات الليبية لضمان الإدارة الفعالة لظاهرة الهجرة، وبالمضي قدمًا في المفاوضات الصعبة لمراجعة مذكرة التفاهم لعام 2017، إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وقالت: “الهدف يكمن في مساعدة ليبيا على وضع وتنفيذ إدارة لظاهرة الهجرة تحترم حقوق الإنسان”.