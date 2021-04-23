الإفصاح عن تفاصيل مشروع طريق سريع يربط مصر وتونس مرورًا بليبيا

ليبيا – نقلت قناة روسيا اليوم عن وسائل إعلام تونسية وإيطالية تفاصيل مشروع إنشاء طريق يمتد من مصر إلى تونس عبر ليبيا تنفذه مجموعة شركات إيطالية.

وبحسب ما تم نقله وطالعته صحيفة المرصد، يمتد مشروع الطريق الدولي السريع من الحدود المصرية لنظيرتها التونسية بطول 1700 كيلومتر، تم الإعلان عنه في العام 2013، لتتولى شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية تنفيذ المرحلة الأولى منه بقيمة 963 مليون يورو من منفذ السلوم إلى مدينة المرج، على امتداد 400 كيلومتر.

وأضافت روسيا اليوم: إنه من المقرر أن تشمل هذه المرحلة إنشاء 12 جسرًا و8 مناطق خدمية و6 مواقف للسيارات، فيما تقدر الفترة الزمنية لإنجازها من سنتين إلى 3، وتمتد المرحلة الثانية من المشروع من منفذ راس جدير مع تونس إلى مدينة مصراتة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية