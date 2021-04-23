وزارة المواصلات تتفقد العمل بمشروعات مطار معيتيقة

زار مدير إدارة المشروعات الهندسية حافظ الدرهوبي، رفقة رؤساء الأقسام بالإدارة مطار معيتيقة الدولي؛ لمتابعة سير أعمال بعض المشروعات الجاري تنفيذها والمتعاقد عليها من طرف مصلحة المطارات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المواصلات، فإن الجولة جاءت بحضور مدير مكتب صيانة المهابط والمنشات ومهندسي الإشراف على المشروعات بالمطار ومندوبي الشركات المنفذة.

وتم خلال الجولة، مناقشة معوقات سير العمل وتدوين بعض الملاحظات وطرح الحلول المناسبة لها مع إلزام الشركات المتعاقد معها بضرورة تنفيد الأعمال وفق البرنامج الزمني المعد وخطة التنفيذ المعتمدة.

كما قام الفريق خلال الزيارة، بمعاينة مشروع صيانة ممر التوصيل (برافو) للتأكد من اتباع المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة أثناء رصف المرحلة الأولى من الممر.