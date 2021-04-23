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“كوبيش” يبحث مع المشري “رسائل” مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ لمناقشة قراري مجلس الأمن رقم 2570 ورقم 2571 اللذيْن تم اعتمادهما، مؤخرًا، والرسائل الرئيسة المتضمنة في القرارين والأنشطة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للدولة، والمتعلقة بالموضوعات التي يغطيها القراران.

وتطرقت النقاشات إلى الخطوات اللازمة التي ينبغي أن تتخذها السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا؛ من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

وأشارت البعثة، في بيان لها، إلى أن كوبيش والمشري ناقشا إعداد الميزانية الموحدة، حيث أوضح المجلس الأعلى للدولة مواقفه التي عرضها على المؤسسات المعنية بهذا الشأن، إضافةً إلى الجهود المبذولة لحلّ مسألة التعيينات في المناصب السيادية، كما أعادا التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بتضيع وقت ياكوبتيش مع الحشرى فخائب المشرى من الاتراك سقط مع رحيل السراج وعصابته ولم يعد له اى قيمة وقرار مجلس الامن يخاطب مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية الوحيدة صاحبة الحق فى اقرار الميزانية وتعيين المناصب السيادسة واقرار قانون للانتخابات تقدمه الحكومة اما الحشرى فيقشر بصل

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