“كوبيش” يبحث مع المشري “رسائل” مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ لمناقشة قراري مجلس الأمن رقم 2570 ورقم 2571 اللذيْن تم اعتمادهما، مؤخرًا، والرسائل الرئيسة المتضمنة في القرارين والأنشطة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للدولة، والمتعلقة بالموضوعات التي يغطيها القراران.
وتطرقت النقاشات إلى الخطوات اللازمة التي ينبغي أن تتخذها السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا؛ من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
وأشارت البعثة، في بيان لها، إلى أن كوبيش والمشري ناقشا إعداد الميزانية الموحدة، حيث أوضح المجلس الأعلى للدولة مواقفه التي عرضها على المؤسسات المعنية بهذا الشأن، إضافةً إلى الجهود المبذولة لحلّ مسألة التعيينات في المناصب السيادية، كما أعادا التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك