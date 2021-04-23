البعثة الأممية: انتخابات ديسمبر كانت من محاور اتصال «كوبيش» بـ«المشري« و«النايض»

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا.

وأوضحت البعثة، في بيانها، اليوم الجمعة، أن يان كوبيش ناقش مع المشري، قراري مجلس الأمن رقم 2570 ورقم 2571 اللذين تم اعتمادهما مؤخراً والرسائل الرئيسية المتضمنة في القرارين والأنشطة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالموضوعات التي يغطيها القراران.

وعلى وجه الخصوص، تطرق الحديث إلى الخطوات اللازمة التي ينبغي أن تتخذها السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما جرت مناقشة إعداد الميزانية الموحدة، حيث أوضح المجلس الاستشاري للدولة مواقفه التي عرضها على المؤسسات المعنية بهذا الشأن.

ولفت البيان إلى أنه تمت مناقشة الجهود المبذولة لحل مسألة التعيينات في المناصب السيادية، حيث أعادا التأكيد، من بين أمور أخرى، على ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.

وعلى نحو منفصل، أجرى المبعوث الخاص محادثة هاتفية مع عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وناقشا الوضع العام في ليبيا والجهود اللازمة للحفاظ على الزخم الإيجابي في جميع المسارات في إطار عملية برلين والذي ينبغي أن يفضي في نهاية الأمر إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر.