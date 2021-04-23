المنقوش: بدأنا حوارا مع تركيا وأمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية

جددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، تأكيدها على أن أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية، وذلك وفق ما نقلت عنها وكالة “آكي” الإيطالية

وقالت المنقوش خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر “مونتي تشيتوريو” في روما، إن “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”، مشددة على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نواياها.

وأضاف المنقوش، أن ليبيا تطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، قائلة “الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية، أننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه”.

يشار إلى أن المنقوش وصلت أمس الخميس إلى إيطاليا في زيارة تستغرق يومين هي الأولى لها لدولة أوروبية.