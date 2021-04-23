وزير النقل التونسي: مستعدون لتسهيل خط بحري بين ميناءي صفاقس ومصراتة

استقبل وزير النقل التونسي معز شقشوق الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة، والذي عبر عن استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية وإحداث المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأعلن بوقرة خلال الاجتماع أمس الخميس، أن أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة انتهت، معبرا عن رغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات يربط بين ميناء مصراتة وميناء صفاقس وميناء حلق الوادي، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة، بحسب ما جاء في بيان للوزارة التونسية.

وعبر وزير النقل التونسي عن استعداد وزارته لتسهيل فتح هذا الخط بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الديوانة التونسية المعنية بحركة المسافرين، مشيرا إلى أنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.