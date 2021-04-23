قمة طارئة لمجموعة الساحل الأفريقي في تشاد بحضور الرئيس الفرنسي

صرح مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، بأن دول الساحل الأفريقي بصدد عقد قمة طارئة بعد قليل في جمهورية التشاد، بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

الرباط- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “إن مجموعة دول الساحل الأفريقي (النيجر، مالي، بوركينافاسو، تشاد وموريتانيا) بصدد عقد قمة طارئة بعد قليل في جمهورية التشاد، بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون”.

وأضاف المصدر: “من المتوقع أن تبحث القمة كيفية مواجهة التهديدات على الحدود التشادية الليبية”.

وتشهد تشاد تسارعا في الأحداث وزعزعة وعدم استقرار أمني خاصة بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي، يوم الثلاثاء الماضي، متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.