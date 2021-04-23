مصر وتونس تبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج, سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الذي أدى زيارة إلى تونس كمبعوث خاص محمّلا برسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس تونس، قيس سعيد.

وناقش الجرندي وشكري، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما شدد الجانبان، على مزيد دعم المسار السلمي في الشقيقة ليبيا لتحقيق ما يصبو له الشعب الليبي من نموّ وازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

وتناول اللقاء بين الوزيرين مختلف أوجه علاقات التعاون المتميزة التونسية المصرية وسبل تطويرها في كافة المجالات وكذلك الإعداد للزيارات والاستحقاقات القادمة بين البلدين الشقيقين وخاصة منها الاجتماع المقبل للجنة المشتركة والحوار السياسي التونسي المصري.

أكد الوزيران، ضرورة توحيد جهود البلدين من أجل دفع العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا العربية الراهنة على غرار المسألة السورية ومواصلة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ولفت الوزيران، إلى أن أهمية مواصلة تنسيق المواقف ودعم التشاور بين البلدين حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.