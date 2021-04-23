دومة يطالب لجنة «5+5» بالتدخل لحماية الحدود الجنوبية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

23 April, 2021

دعا عضو مجلس النواب مصباح دومة، جميع أطراف الصراع في جمهورية تشاد إلى التهدئة وضبط النفس ومحاولة العمل على إيجاد حلول سياسية ومنع التدخل الخارجي من الدول الغربية.

وطالب دومة، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، لجنة 5+5 بالتدخل لحماية الحدود الجنوبية الليبي، سائلا الله الأمن والاستقرار للجمهورية التشادية.

كما استذكر دومة، ضحايا اللواء السادس مشاة الذين تصدوا لجماعات المعارضة التشادية طيلة السنوات الماضية دون أي دعم من الحكومات في الشمال الليبي.