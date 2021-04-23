شاهد..لحظة وصول المنفي إلى التشاد للمشاركة في جنازة ديبي

وصل بعد ظهر اليوم الجمعة ،رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي والوفد المرافق له،إلى جمهورية تشاد للمشاركة في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي في أنجامينا.

ووصل في وقت سابق ،جثمان الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إلى ساحة الأمة في العاصمة انجامينا بحضور 11 من رؤساء الدول الذين شاركوا في تشييع الجناز

وقد نقل التلفزيون الرسمي وقائع وصول الجثمان ملفوفا بعلم تشاد، ونقل كذلك إلقاء الرؤساء الحاضرين تحية الوداع له. وقد جاءت مراسم الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة، بسبب تهديدات من المعارضة لمن يحضر جنازة ديبي.

وتوفي إدريس ديبي إتنو بحسب الرئاسة التشادية، الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها على الجبهة في مواجهة المتمردين، وبات نجله محمد إدريس ديبي الجنرال البالغ 37 عامًا الرجل القوي الجديد للنظام، وهو يتمتع بسلطات كاملة لكنه وعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات «حرة وديمقراطية» خلال عام ونصف العام.

وكانت المعارضة التشادية قد حذرت قادة الدول من حضور مراسم تشييع ديبي، معلنة رفضها تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل ديبي.

جدير بالذكر أن من بين الرؤساء الحاضرين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استغلت المعارضة تواجده للمطالبة بالكشف عن غموض مقتل ديبي والتوقف عن دعم المجلس العسكري الانتقالي والتدخل في شؤون تشاد.

وكان الجيش التشادي قد أعلن إنشاء مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل الراحل محمد ديبي تعهد بنقل الحكم للمدنيين في ظرف 18 شهرًا، وقام بحل البرلمان والحكومة وتعطيل العمل بالدستور.