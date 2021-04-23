الترجمان: تم تجميع ذخيرة طيران وأسلحة ومخلفات حرب منذ العام الماضي بكمية تقدر بـ400 طن

الترجمان وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الخميس، أوضح بأنه تم تجميع ذخيرة طيران وأسلحة ومخلفات حرب بكميات كبيرة منذ العام الماضي تقدر بـ400 طن، مشيرًا إلى أنه تم تفجير قرابة 95 طنًا منها إلى حد الآن.

وأضاف الترجمان أنهم يقومون بتفجير 7 أطنان يوميًا من هذه المخلفات عدا يومي الجمعة والسبت،قائلاً:” إنهم بحاجة إلى شهر ونصف أو أكثر للتخلص من الكميات المتبقية من الذخائر ومخلفات الحرب”.