مصادر: الدبيبة طالب روسيا بالتدخل لتأجيل انتخابات ديسمبر 2021

كشف مركز جيوبولوتيكا للأبحاث، عن محاولات يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لتأجيل إجراء الانتخابات وفقا لموعدها المقرر بخارطة الطريق في أواخر شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المركز أن مصادره الخاصة علمت أن الدبيبة، طلب من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السعي من خلال مجلس الأمن لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها يوم 24 ديسمبر في ليبيا.

وبين المركز أن رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة، الذي التقى لافروف خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو قبل أيام، برر طلبه بأن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الانتخابات وأنه يجب تأجيلها على الأقل لمدة خمس سنوات.