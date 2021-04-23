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بيت المال: الطريق الساحلي لن يفتح إلا برجوع قوات حفتر إلى الرجمة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القياديّ بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة لأركان الوفاق إن ضباط العمليات في الغرفة وآمري المحاور والقادة الميدانيين يدرسون فتح الطريق الساحلي من عدمه.

بيت المال وفي تصريح لشبكة الرائد الإخبارية المقربة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أضاف زاعمًا:” إنهم ما زالوا يرصدون تحشيد المُرتزقة في سرت والجفرة والمسنودة بطيران حربي”. مُؤكدًا أن الطريق الساحلي لن يفتح حتى إخراج المُرتزقة ورجوع من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)  إلى الرجمة.

وبين بيت المال أن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لم يطالبا بفتح الطريق الساحلي خلال زيارتهما إلى مصراتة، مشيرًا إلى أنهم يتمنون توحيد المؤسسة العسكرية بعيدًا عمن تورطوا في قتل الليبيين، على حد قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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