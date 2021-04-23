لجنة فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب السيادية تواصل عقد اجتماعاتها

ليبيا – واصلت لجنة استلام وفرز الملفات لتولي المناصب السيادية بمجلس النواب اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي حيث عقدت اللجنة أمس الخميس اجتماعًا بمقر اللجنة في مدينة طبرق بحضور كامل أعضائها من أعضاء مجلس النواب وهم: رمضان شمبش وسالم قنان وعبدالمنعم العرفي وعبدالمنعم بالكور والهادي الصغير وعبد السلام المرابط”.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، تواصل اللجنة فرز الملفات المقدمة للترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات، ومن المتوقع بحسب أعضاء اللجنة أن ينتهي فرز الملفات يوم الأحد القادم الموافق 25 أبريل 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية