بالصور: المنفي يشارك في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي

شارك رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي، في أنجامينا بحضور عائلته وعدد من زعماء وقادة الدول والحكومات.

وفي وقت سابق من اليوم وصل المنفي والوفد المرافق له، إلى جمهورية تشاد للمشاركة في مراسم ديبي في أنجامينا.

ونظم المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي نجل إدريس ديبي، الجمعة، جنازة والده الرئيس الراحل الذي حكم البلاد لثلاثين عاما بقبضة من حديد، بحضور عدد من رؤساء الدول بينهم إيمانويل ماكرون، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

المنفي يصل تشاد للمشاركة في جنازة ديبي

وتوفي إدريس ديبي إتنو بحسب الرئاسة التشادية، الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها على الجبهة في مواجهة المتمردين، وبات نجله محمد إدريس ديبي الجنرال البالغ 37 عامًا الرجل القوي الجديد للنظام، وهو يتمتع بسلطات كاملة لكنه وعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات «حرة وديمقراطية» خلال عام ونصف العام.

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