خبير قانوني: قرار المحكمة الأوروبية برفع العقوبات عن عائشة القذافي يصب في مسار المصالحة

ليبيا – رأى الخبير القانوني الليبي مجدي الشبعاني أن قرار المحكمة الأوروبية برفع العقوبات عن عائشة كريمة الرئيس الراحل معمر القذافي التي فرضتها في 2011 من الناحية القانونية والحقوقية جيد ويصب في مسار المصالحة الذي تتجه إليه البلاد، خاصة أنه ليس هناك أي شكاوى أو دعاوى على المستوى الوطني، تثبت تورط عائشة في أي قضايا جنائية أو فساد ضدها، بحسب قوله.

الشبعاني وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس استبعد أن يحدث مثل هذه القرارات مع سيف أو الساعدي نجلي القذافي؛ لوجود قضايا ضدهم على المستويين المحلي والدولي، وهي قضايا حقوقية وجنائية.

وبخصوص الأموال، رأى الشبعاني أنه سيكون لهذا القرار أثر فيما يتعلق بأموال عائشة القذافي في أوروبا؛ لكون قرار المحكمة له طابع إلزام للمحاكم الأدنى، ما يعني أنها ستخوض معركة قانونية ضد قرارات التجميد التي شملت أموالها بالخارج.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية