كوبيش يجري اتصالين مع المشري والنايض لدفع عملية السلام في ليبيا نحو الانتخابات

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، أجرى الخميس مكالمتين هاتفيتين مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض.

وأفادت البعثة، أن الطرفان ناقشا قراري مجلس الأمن رقم 2570 ورقم 2571 اللذين تم اعتمادهما مؤخراً والرسائل الرئيسية المتضمنة في القرارين والأنشطة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالموضوعات التي يغطيها القراران.

وأضافت، أنه على وجه الخصوص، تطرق الحديث إلى الخطوات اللازمة التي ينبغي أن تتخذها السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولفتت البعثة إلى أن الاتصال تطرق إلى مناقشة إعداد الميزانية الموحدة، حيث أوضح المجلس الأعلى للدولة مواقفه التي عرضها على المؤسسات المعنية بهذا الشأن. علاوة على ذلك،

كما جرت مناقشة الجهود المبذولة لحل مسألة التعيينات في المناصب السيادية، حيث أعادا التأكيد، من بين أمور أخرى، على ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.

هذا وذكرت البعثة أن كوبيش أجرى محادثة هاتفية مع عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وناقشا الوضع العام في ليبيا والجهود اللازمة للحفاظ على الزخم الإيجابي في جميع المسارات في إطار عملية برلين والذي ينبغي أن يفضي في نهاية الأمر إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر.