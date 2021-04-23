المنقوش تشدد على خروج القوات الأجنبية بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف آمنة

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أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، على ضرورة إعادة تفعيل المجموعة السياسية لمؤتمر برلين على مستوى وزاري، كما شددت على ضرورة إخراج كامل القوات الأجنبية من ليبيا دون قيد أو شرط، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

أتى ذلك خلال لقائها مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما.

وعلى صعيد التعاون بين البلدين دعت المنقوش إلى ضرورة الاسراع في استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة والسعي من أجل الاتفاق على مشاريع جديدة.

كما عبّرت عن أملها في إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم في إيطاليا.

وبحث الجانبان تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الايطالية الموقعة في 2008 خاصة اللجنة المشتركة و الشركات الإيطالية لتنفيذ المشاريع المتوقفة كطريق مساعد راس جدير ومشروع مطار طرابلس العالمي وفتح المجال الجوي بين البلدين وايضا ملف الهجرة الغير الشرعية.

وفي هذا الصدد تم الإعلان عن تعيين قنصل الإيطالي الجديد في بنغازي والذي سيباشر مهامه في شهر مايو القادم

من جهته أكد دي مايو استعداد بلاده الكامل للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لدعم المرحلة القادمة من الانتقال المؤسسي والتزام ايطاليا بتحقيق الاستقرار في ليبيا.