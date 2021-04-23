وزيرة الخارجية: مصممون على انسحاب تركيا من ليبيا

قالت وزيرة الخارجية نجلاء محمد المنقوش، إن الحوار قد بدأ مع تركيا لكننا مصممون على انسحابها من ليبيا.

وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، الجمعة، أضافت المنقوش أن “حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.

واستدركت المنقوش، “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأوضحت الوزيرة أن “الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”.

وخلصت الوزيرة المتواجدة في روما منذ أمس، الى القول: “نحن نعلم أنها ليست مسألةً يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه”.

وقالت الوزيرة، إنه في الوقت نفسه، “ليبيا بلد عبور، وتعاني من آثار الهجرة للمحدودية الكبيرة للموارد والحدود المفتوحة”. وأكدت: “أنا شخصياً ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان”، لكن “لا يمكننا أن نتوقع إدارة إنسانية جيدة إذا لم تكن هناك بنية تحتية مادية وثقافية قادرة على إدارتها”.

وخلصت المنقوش مشيرة الى إن “الشعب الليبي نفسه عانى كل شيء ويكافح من أجل الخبز اليومي، وفي ليبيا نحن على شفا حفرة من المجاعة”، فـ”كيف يمكننا أن نطلب المساعدة من شعب على وشك المجاعة، ومن ينبغي مساعدته؟”.