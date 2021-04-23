الخدمات الطبية تدعو الأجانب المقيمين ببنغازي لتسجيل أسمائهم لتلقي لقاح كورونا

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دعت إدارة الخدمات الصحية الوافدين الأجانب المقيمين في بنغازي للتوجه إلى قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية، لتسجيل أسمائهم وبياناتهم مصحوبين بجواز السفر، وذلك كإجراء تنظيمي لتوفير لقاح كورونا لهم.

وانطلقت في بنغازي الوحدة الوطنية لتلقي لقاح كورونا داخل 14 مرفقا صحيا وهي، العيادات المجمعة بنغازي الجديدة، وبنغازي المدينة، والفويهات، وخالد بن الوليد، وشهداء السلاوي، وسيدي خليفة، والنواقية، والمراكز الصحية في سيدي يونس، وبرقة، وتيكا، والمقزحة، والصابري الشرقي، والقوارشة، وبنينا.

ويتم استقبال المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المنظومة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأرسلت إليهم رسائل نصية بموعد تلقي التطعيم.

وفي وقت سابق، قال رمضان الفيتوري مدير برنامج التطعيم والمدير التنفيذي للحملة في بنغازي، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم الواقي من فيروس كورونا في جميع المراكز بلغ حتى الآن 928 مواطنا.