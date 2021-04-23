إزالة اللوحات الإعلانية بشوارع طبرق لـ«عدم الحصول على التراخيص»

أزالت شعبة الدعاية والإعلان التابعة لجهاز الحرس البلدي طبرق، كافة اللوحات الإعلانية بشوارع المدينة بحجة عدم أخذ التراخيص والإذن من البلدية.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى زاكي، اليوم الجمعة، «سنقوم بإزالة كافة اللوحات الإعلانية والدعائية غير المرخص بها داخل بلدية طبرق، بالإضافة للتسميات العشوائية للشوارع والأحياء دون أخذ أذن أو موافقة من قبل البلدية».

وأضاف زاكي، أنه على شركات الدعاية والإعلان ومكاتب الدعاية والإعلان والخطاطين، إنهاء إجراءاتهم وعدم كتابة لافتة إلى بعد إحضار ما يثبت ذلك من تراخيص بلدية طبرق، ومن يفعل خلاف هذا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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