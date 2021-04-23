المنقوش: «سلام ليبيا وأمنها غير ممكن بدون دعم إقليمي ودولي»

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء محمد المنقوش، إن «سلام ليبيا وأمنها لن يكون ممكنا بدون دعم إقليمي ودولي».

وأشارت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، الجمعة، إلى أن «العلاقات إيجابية مع دول الجوار».

وأكدت أن «السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا»، مشددة على أن «الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح، إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار».

وخلصت الوزيرة مطالبة: «ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل.. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح».

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