السفارة الأمريكية تشارك البعثة الأممية قلقها إزاء تهديد إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مشاركتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا القلق بشأن إغلاق إنتاج النفط في ميناء الحريقة والاضطرابات المحتملة الأخرى.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر صفحتها بـ تويتر، “يظل الإنتاج المستمر للنفط، بالاعتماد الكامل على الخبرة الفنية الطويلة الأمد وحياد المؤسسة الوطنية للنفط، حجر الأساس الحيوي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا”

وكان قد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط مؤخراً في مرسى الحريقة وإزاء ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة.

وشددت البعثة في بيان لها على أن يبقى استمرار إنتاج النفط وكذلك الحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا.

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