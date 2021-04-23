ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 April, 2021

أكدت وزيرة الخارجية ، نجلاء المنقوش، إن حكومة الوحدة الوطنية ،بدأت الحوار مع تركيا لإخراج قواتها من الأراضي الليبية.

وقالت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في روما اليوم الجمعة، إن: “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.

وأضافت المنقوش، “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن “الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”.

وخلصت الوزيرة المتواجدة في روما منذ أمس، الى القول: “نحن نعلم أنها ليست مسألةً يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه”.

وكانت نجلاء المنقوش، عقدت أمس الخميس، اجتماع مع وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، بحثا خلاله تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية الموقعة سنة 2008 خاصة اللجنة المشتركة وعودة الشركات الايطالية لتنفيذ المشاريع المتوقفة كطريق امساعد رأس جدير ومشروع مطار طرابلس العالمي، بالإضافة لفتح المجال الجوي بين البلدين وأيضاً ملف الهجرة غير الشرعية.