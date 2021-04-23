استئناف الرحلات الجوية إلى تونس بعد عيد الفطر للمرة الأولى منذ عام

قالت الخطوط الأفريقية، إنه تم اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية توقيع عقد اتفاق بينها والشركة التونسية للخدمات الأرضية والذي يهيء لاستئناف التشغيل إلى المطارات التونسية بعد عيد الفطر مباشرة.

حضر من الجانب التونسي الياس كرفاخي المدير عام ، و عبد اللطيف أبولعابه المدير المالي، ومن جانب الخطوط الجوية الافريقية مصطفى معتوق رئيس مجلس الادارة والدكتور خليل المجعي المدير العام.

وأشاد الطرفان بالعلاقات الوطيدة التي تربط الشركتين لسنوات طويلة، والجدير بالذكر أن الرحلات قد توقفت منذ ابريل 2020 بعد تفشي جائحة كورونا.