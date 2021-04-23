ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 April, 2021

دعا عضو مجلس النواب، مصباح دومة، كافة أطراف الصراع في جمهورية تشاد إلى التهدئة وضبط النفس ومحاولة العمل على إيجاد حلول سياسية ومنع التدخل الخارجي من الدول الغربية.

وطالب دومة، في تصريحات صحفية لجنة 5+5 بالتدخل لحماية الحدود الجنوبية الليبية، متمنيا الأمن والاستقرار للجمهورية التشادية ،مشيرا إلى ضحايا اللواء السادس مشاة الذين تصدوا لجماعات المعارضة التشادية طيلة السنوات الماضية دون أي دعم من الحكومات في الشمال الليبي.

وكان مجلس النواب طالب ، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسباً لتداعيات الوضع في تشاد، مشدداً على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وكلف المجلس، في قرار منفصل، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بشأن اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية، وبمراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر للتعامل مع أي طارئ.