ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 April, 2021

أعلنت الخطوط الأفريقية ،اليوم الجمعة ،عن توقيع عقد اتفاق بينها والشركة التونسية للخدمات الأرضية ،بالعاصمة التونسية ،والذي يهيء لاستئناف التشغيل إلى المطارات التونسية بعد عيد الفطر مباشرة.

وقالت الشركة إنه حضر من الجانب التونسي السيد الياس كرفاخي المدير عام ، والسيد عبد اللطيف ابولعابه المدير المالي، ومن جانب الخطوط الجوية الافريقية السيد مصطفى معتوق رئيس مجلس الادارة والدكتور خليل المجعي المدير العام ..

هذا واشاد الطرفان بالعلاقات الوطيدة التي تربط الشركتين لسنوات طويلة ، والجدير بالذكر ان الرحلات قد توقفت منذ ابريل 2020 بعد تفشي جائحة كورونا.