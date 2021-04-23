استعداد تونسي لفتح خط بحري بين ميناء حلق الوادي وميناء مصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

23 April, 2021

أعلن وزير النقل واللوجستيك التونسي معز شقشوق استعداد وزارته تسهيل فتح خط بحري لنقل المسافرين والعربات يربط بين ميناء مصراتة وبين ميناء صفاقس وميناء حلق الوادي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الجمارك التونسية المعنية بحركة المسافرين.

وقال شقشوق, خلال لقاء جمعه, الخميس, بالرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة إنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.

وأكد شقشوق تطور النقل البحري للحاويات بين الموانئ التونسية والليبية بالتنسيق مع الناقلين البحريين, مضيفا أنه توجد حاليا 3 خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات ساهمت في تزويد السوق الليبية, خاصة, بالمواد الغذائية وتطوير الصادرات التونسية نحو ليبيا.

من جانبه, أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة انتهاء أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة, مؤكدا رغبة الجانب الليبي في فتح هذا الخط البحري.