البيوضي: انتخابات ديسمبر ستعطل أي صدام دولي محتمل في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، إن ليبيا مقبلة خلال السنوات العشر القادمة على تغير جذري في طبيعة العلاقات الدولية سياسيا واقتصاديا، وعليه فإن التعامل مع الأزمات الدولية من منظور محلي هو استمرار في الانتحاري الجماعي، على حد تعبيره.

وفي بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، قال البيوضي “رغم ما يعتري دولتنا من انقسام وصراع واصطفاف إلا أنها بحاجة للتماسك النسبي في وجه عواصف عاتية ستزداد رياحها سرعة خلال أشهر معدودات”.

وأضاف البيوضي، “منطقة الساحل والوسط الإفريقي تشهد منذ سنوات حركة دولية دؤوبة وتتقاطع فيها عديد المشاريع الدولية العابرة للحدود وفقا لمفاهيم الإنسانية ما بعد العولمة وعالم ما بعد كورونا يتحرك بوتيرة أسرع، وفي كل ذلك فإن تشاد كما ليبيا وكل المنطقة ليست استثناءا في مسار وحركة التاريخ”.

وتابع، “تشاد هي إحدى بوابات الولوج نحو وسط إفريقيا وشرقها وغربها وتمتلك موقعا نموذجيا بين دول الساحل الإفريقي ، وبجوارها الكبير مع ليبيا وعمقها الإفريقي تمثل إحدى أقصر الطرق في مسارات التجارة العالمية الجديدة ، ويمثل مشروع الحزام والطريق لمنظمة شنغهاي الذراع الأقوى ضمن المسارات المتعددة وهو مصدر التنافسية مع دول العالم الحر التي تقوده الولايات المتحدة ، ومحاولة وضع بعض العراقيل أمام مساراته أمنيا قد تكون استراتيجية ممكنة لتحقيق بعض المصالح والحفاظ على التأثير للعب الأدوار الإستراتيجية”.

وأوضح أن الثابت الوحيد حتى الآن هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في ديسمبر 2021 وهي البديل العقلاني الوحيد لتعطيل أي صدام دولي محتمل على الأرض الليبية.