بنغازي 23 أبريل 2021 (وال)- نظمت الرابطة المهنية للخدمة الاجتماعية بنغازي، أمسية حوارية عن المصالحة الوطنية تحت شعار “حوارنا يجمعنا”، بمشاركة حضور نخبة من منتسبي الرابطة ومكتب الإرشاد الاجتماعي بالتعليم والمهتمين بالجانب السياسي.

هذا وتضمنت محاور الأمسية التي أقيمت بمقر جمعية أصحاب الهمم الليبية بمنطقة الحدائق، بحضور الأستاذ المستشار عز الدين أحمد الغرابي ومشاركة من الجانب القانوني الدكاترة صالح الأوجلي، وعادل الطيرة، ومحجوب الفايدي، والأستاذ مفتاح المحمودي، والشيخ إدريس الشامخ، الأسباب والصعوبات التي تعيق المصالحة الوطني، ومعرفة بعض آليات المصالحة الوطنية الوصول إلى إستراتيجية للمصالحة الوطنية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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