المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد حيادها واستقلالها التام

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بشأن واقعة إغلاق ميناء الحريقة النفطي وإعلان حالة القوة القاهرة.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم، حيادها واستقلالها التام, كطرف ليبي مستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.

وقالت إنها تلتزم باستمرارها في القيام بدورها الفني غير السياسي، بحيث تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2434 لسنة 2018، ودعوة مجلس الأمن الدولي المتكررة لزيادة إنتاج النفط وفق القرار رقم 2323 لسنة 2016، ورقم 2376 لسنة 2017.

وأكدت المؤسسة الحاجة الملحة لتفهم النخب السياسية في البلاد هذه المرحلة ذات الأهمية الخاصة التي تمر بها البلاد، وضرورة إبعاد هذا القطاع الحيوي عن الخلافات السياسية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تسييل موازنات القطاع بما يتوافق مع القانون والجدول الزمني الرسمي بدلاً من أي ترتيب آخر غير نظامي أو غير قانوني.

و أضافت المؤسسة الوطنية للنفط ،أنها قد بذلت قصارى جهدها للمساهمة في الحفاظ على سلامة معداتها ومرافقها وأصولها باعتبارها المصدر الوحيد للدخل للبلد. ولكن كما أقر بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، يجب تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية من أجل الاستمرار في العمل كركيزة حيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وإذ تتصرف المؤسسة بموجب وثيقة مخرجات برلين الصادرة بقرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي أقر بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي “الشركة النفطية الوحيدة والمستقلة والمشروعة”، داعيا إلى حماية المؤسسة ومنشآتها ومنع أية اعتداءات عليها، وأكدت على ان القطاع النفطي مملوك للشعب الليبي.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط مجددا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا بالإجماع تحت رقم 2571 في ابريل 2021 حول ادانة التصدير غير المشروع للنفط بما يقوض من جهود المؤسسة الوطنية للنفط وحدة البلاد.

و رحبت مؤسسة النفط الوطنية مرة أخرى بالاقرار بولايتها الحيادية والتكنوقراطية وتعزيزها ، وتعلن أنها اتخذت خطوات ملموسة بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية لعدة أشهر لتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها لكي تبقي مسؤلة أمام الشعب الليبي. يمهد هذا العمل الأرضية لمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها ، بهدف إبراز مجالات القوة للمؤسسة الوطنية للنفط ، وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية ، واقتراح إجراءات لدعم أداء المؤسسة وشركاتها. كل هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لقطاع النفط ، ويخلق الطمأنينة للشعب الليبي وكذلك للحكومة وسلطات صنع القرار في البلاد.

لذلك، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ، استجابةً لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، واستناداً إلى مخرجات عملية برلين (الفقرة 38) ، ترحب مجدداً ببيان البعثة وتدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. لتقييم الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية والمساءلة والفاعلة. كما أنها على استعداد لأي تعاون يهدف إلى تعزيز هذه الأهداف وفقًا لأعلى المعايير الدولية.