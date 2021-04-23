ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 April, 2021

كشف عبدالقادر الحويلي عضو ملتقى الحوار السياسي ،عن وجود بعض الاختلافات حول عدّة نقاطها أرزها آلية انتخاب الرئيس.

و أشار الحويلي كذلك إلى وجود إختلاف حول بعض نصوص قسم اليمين الدستورية والتي اتفقوا في جلساتهم في تونس على إحالتها إلى ملتقى الحوار مجتمعاً للتصويت عليها ،مؤكدا أن أعضاء اللجنة القانونية قد يحتاجون إلى جلسة مشاورات افتراضية أخيرة لتسليم التقرير النهائي والقاعدة الدستورية نهاية الشهر الجاري،