ليبيا تسجل 536 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و11 وفاة

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في إطار متابعته لمستجدات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم الخميس، وفقا للبيان رقم (387)، أنه تسلّم 2665 عينة.

وقال المركز إن عدد الحالات الإيجابية بلغ 535 فيما تم تسجيل 2129 حالة سلبية، وتعافى 483 مريضًا، فيما توفي 11 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 11692، بينما وصل عدد حالات التعافي 160113، وقفز معدل الإصابات التراكمية إلى 174752، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 2947.

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