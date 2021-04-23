المنفي يشارك في تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي

شارك الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق في مراسم تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي التي أقيمت في العاصمة التشادية أنجامينا بعد ظهر اليوم الجمعة في حضور عائلة الرئيس الراحل وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وقدم الدكتور المنفي تعازي الشعب الليبي ألى الشعب التشادي في وفاة رئيسه الذي تعرض لاصابات بليغة في معارك مع مسلحين شمال تشاد يوم الاثنين الماضي، ودخلت الجارة في أزمة عنيفة بعد الإعلان عن مقتل ديبي، والذي جاء عقب فوزه بعهدة رئاسية سادسة.

وحضر حفل تأبين ديبي في «ساحة الأمة» بأنجامينا، قادة 12 دولة، من ضمنهم قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر وبوركينا فاسو).