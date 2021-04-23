المشري يهاجم تصريحات المنقوش بشأن تركيا ويصرح: يجب التفريق بين المرتزقة والقوات الموجودة وفقًا لإتفاقيات

ليبيا – إحتج رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول ضرورة انسحاب القوات التركية من ليبيا.

المشري أكد في تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بأنه يحترم خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية؛ مؤكدًا على أنه ليس من اختصاص حكومة الوحدة إلغاء أية اتفاقيات وصفها بـ” الشرعية ” أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها في إشارة منه إلى اتفاق السراج أردوغان غير المعتمد من البرلمان المنتخب.

وفي رده على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن خروج المسلحين الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا قال :” إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى”.

وبخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة في إشارة منه إلى ضرورة إستثناء المسلحين الأتراك ومرتزقتهم السوريين كونهم قد جاءوا بحسب إتفاقية السراج – أردوغان غير الشرعية .

واختتم القيادي بجماعة الاخوان تصريحه قائلاً :” أمل من السلطة التنفيذية التنبه لذلك واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية