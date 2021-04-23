وزير خارجية إيطاليا: من الممكن العمل مع الحكومة الليبية على ترسيم الحدود البحرية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن شركاتنا ستكون قادرة على الاستفادة من وجود محاور واحد في ليبيا مع تولي حكومة الوحدة السلطة، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية: “سيكون من الممكن العمل مع الحكومة الجديدة على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ونحث دائمًا صيادينا في صقلية وغيرها على التحلي بالحذر وعدم دخول المياه المتنازع عليها مع ليبيا أو تونس”.

وواصل وزير الخارجية الإيطالي: ” أفهم جيدًا الأسباب الاقتصادية للصيادين، لكن كما رأينا في نهاية عام 2020 عندما احتجز أحد قواربهم في ليبيا، فقد تعرضت حياتهم للخطر، ولا يمكننا تحمل ذلك”.