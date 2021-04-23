جماعة الإخوان لـ المنقوش: العسكريين الأتراك ليسوا مرتزقة ونستغرب حديثك عن إنسحابهم من البلاد

ليبيا – أعرب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن استغرابه من دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى انسحاب القوات التركية من البلاد .

حزب العدالة والبناء أضاف في تصريح للناطقة باسمه سميرة العزابي لقناة حزبهم التلفزيونية “ليبيا بانوراما” تواجد من وصفتهم بـ” المرتزقة الروس” مستمر مع وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى من وصفتهم بـ”طرف حفتر”.

وتابعت الناطقة باسم الذراع السياسي لجماعة الاخوان قائلةً :” ألا تدرك وزيرة الخارجية أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة” في إشارة منها لإتفاقية السراج – أردوغان التي جلبت تركيا بموجبها أكثر من 10 الاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا وتم نشرهم في كل من قاعدة الوطية وغرب طرابلس ومدينة الخمس ومدينة مصراتة بالإضافة إلى بعض العسكريين الأتراك المشرفين عليهم.

واختتمت حديثها قائلةً :” حسب خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة، فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية