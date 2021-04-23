العثور على أحد الرعايا الأفارقة مشنوقا في سرت

قالت مصادر أمنية في سرت إنه جرى العثور على شخص أفريقي يحمل الجنسية النيجيرية، يقيم بمدينة سرت مشنوقا داخل مقر إقامته في المدينة.

وأضافت المصادر إلى «بوابة الوسط»، أن أسباب الواقعة ما زالت مجهولة.

ورجحت أن الضحية قد يكون انتحر بدوافع نفسية لأسباب تتعلق بضائقة مالية ومعيشية.

فريق فني هندي يصل سرت خلال أيام لصيانة محطة كهرباء الخليج

والخميس أعلن مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، المهندس حبيب أبوقرين، وصول فريق من الخبراء بشركة هندية متخصصة خلال الأيام المقبلة لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.

وأوضح أبوقرين أن الفريق سيستكمل صيانة مولد الوحدة الرئيسي، من أجل دخول الوحدة الأولى على الإنتاج بقدرة 300 ميغاوات، حسب تصريح نقلته صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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