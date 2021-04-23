بالصور.. الجيش الليبي يتأهب على حدود تشاد

أعلنت قوات الجيش الليبي رفعة درجة الاستعداد والجاهزية على الحدود مع دولة تشاد، على خلفية المواجهات الدائرة شمال البلاد بين المتمردين والجيش الحكومي والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وقالت منطقة الكفرة العسكرية وفي بيان لها عبر صفحة مكتبها الإعلامي بالفايسبوك أنّه “بتعليمات من آمر المنطقة اللواء المبروك المقرض رفعت درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية”.

وأكّدت المكتب الإعلامي “تجهيز الوحدات بالامكانيات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بامن واستقرار المنطقة وذلك بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود وكذلك تمركز للسرية المقاتلة في قاعدة السارة والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع دولة تشاد وكذلك دعم الاجهزة الامنية داخل المنطقة لتامينها وضبط المخالفين” وفق تعبيره.